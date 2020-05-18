رئيس جهاز العاشر من رمضان: تنفيذ محور شمال المرحلة الرابعة لخدمة الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه جارِ استكمال تنفيذ محور شمال المرحلة الرابعة، والذي يربط بين مشروع عمارات الإسكان الاجتماعي بحي الأندلس بطريق "العاشر/أبوحماد، مرورًا بالأحياء 13، و15، و16 بطول حوالي 29 كم وتكلفة تبلغ نحو 98 مليون جنيه"، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المحور بالكامل خلال العام الجاري.

وذكر خالد شاهين، في بيان، اليوم الاثنين، أنه تم التشديد على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال بالمحور، طبقاً للمواصفات الفنية المطلوبة وبكفاءة وجودة عالية مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، والتزام جميع العاملين بمواقع المشروع بتطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار المهندس خالد شاهين، إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجارية بالمدن الجديدة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.