خمر وإهانة.. الأعلى للإعلام: ملاحظتان على مسلسل "2 في الصندوق" في الأسبوع الثالث

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
رصدت اللجان الفنية، بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المكلفة برصد الأعمال الدرامية المعروضة في شهر رمضان، ملاحظتين على مسلسل "2 في الصندوق"، وذلك خلال حلقات الأسبوع الثالث، تضمنتا مشهد شرب خمر وإهانة الشعب المصري.
ورصد التحليل الإحصائي للأسبوع الثالث، مشهد شرب خمر في الحلقة 16 للراقصة سونيا في مقهى ليلي ويوجد زجاجات خمر، والملاحظة الثانية كانت في الحلقة 17 وهي إهانة الشعب المصري "فئة عاملين جمع القمامة" حينما قال حمدي الميرغني لنونة: بالرغم إن أبوكي زبال بس أنتِ متربية كويس.
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