منع الطعام أثناء العمل.. 8 ضوابط لعمال النظافة بالفنادق ضمن خطة التعايش مع كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خطة أولية للتعايش مع فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات، وذلك من أجل عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها.

وتضمنت الخطة مجموعة من الإجراءات الاحترازية الخاصة بسياسة مكافحة العدوى لعمال النظافة والمتعاملين مع النفايات في الفنادق.

ووضعت خطة التعايش الأولية الضوابط التالية لتنظيم عمل هذه الفئة على النحو التالي:

- إلزام عمال النظافة والعاملين على جمع النفايات بارتداء الواقيات الشخصية "جوانتي شديد التحمل – الزي المناسب – القناع الواقي عالي الكفاءة".

- غسل الأيدي بالماء والصابون قبل خلع القفازات وبعدها.

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- يحظر على جميع عمال النظافة والعمال المتعاملين مع النفايات دخول غرف النزلاء بدون كمامات وجوانتي شديد التحمل.

- يحظر تناول المأكولات أثناء ارتداء الواقيات الشخصية وخلال فترات العمل.

- التنبيه بضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون جيدا قبل تناول الطعام.

- بعد انتها العمل يقوم عمال النظافة وعمال النفايات بخلع الواقيات الشخصية بطريقة آمنة وتحت إشراف مشرف الدور.

- غسل القفاز بالماء والصابون جيدا قبل خلع الواقيات الشخصية.

- الالتزام بغسل الايدي بالماء والصابون بعد خلع الواقيات الشخصية.