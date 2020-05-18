أخبار مصر | طريقة عمل الجريش السعودي وسلطة البرغل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر طريقة عمل الجريش السعودي وسلطة البرغل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكِ سيدتي، اليوم الاثنين، مائدة رمضانية على الطريقة السعودية ، حيث يستعرض موقع الخليج 365 طريقة عمل الجريش السعزدي وسلطة البرغل على الطريقة السعودية الأصلية.

تحضير الجريش السعودي:

كوبان من الجريش.

ثلاثة أكواب من اللبن الزبادي.

بصلة مفروم فرماً ناعماً.

صدر دجاج مقطع إلى قطع صغيرة.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأخضر الحار.

كوبان من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

تحضير الجريش السعودي:

1_نضع الزبدة في وعاء عميق على نارٍ هادئة، حتى تذوب جيدا.

2- نضيف البصل ونشوحه جيداً ونضيف الدجاج والجريش، ونحركه لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

3-نضيف الماء بالتدريج، ونغطي الوعاء، ونترك المكونات على نار متوسطة لمدة ساعة ونصف، حتى تستوي تماماً.

4- نضيف اللبن الزبادي، وعصير الليمون، والكمون، والملح، والفلفل الحار.

5- نخلط المكونات مع بعضها البعض جيداً.

6-ونغطي القدر، ونترك الخليط مرة أخرى على نار هادئة لمدة ربع ساعة تقريباً.

7-نرفع القدر عن النار، ونتركه جانبا لمدة عشر دقائق، حتى يبرد تماما

سلطة اللبن السعودية:

3 اكواب من البرغل

كوب من زيت الزيتون.

عصير ثلاث حبات ليمون

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم

4 حبات من الطماطم متوسطة الحجم

4 أعواد بصل أخضر

حزمة بقدونس

حزمة نعناع

فلفل أحمر مطحون

ملح

للتزيين : صنوبر.

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تحضير سلطة البرغل:

1_ نقوم بغسل البرغل جيداً، ثم نضعه في ماء ساخن لمدة نصف ساعة

2- في طبق التقديم، نضع الخضراوات مقطعة إلى الخلاط ليتم فرمها جميعاً، ثم نضعها على النار لنشوحها لمدة دقيقتين فقط

3- نضع البرجل على الخليط بعد مرور الدقيقتين، ونترك المزيج كله، بعد التقليب، ليتكثف قوامه

4- نرفع الطبق من النار، ثم ننقل المزيج ككل إلى طبق التقديم، ونقوم بتزيينه بالصنوبر.

