أخبار مصر | مناشدة عاجلة من الأرصاد إلى المواطنين

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 17 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الإثنين نهارًا

- طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

-أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50% تقريبًا)، وتصل إلى حد السيول على فترات متقطعة من اليوم.

تتأثر السواحل الشمالية بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط، بينما تتأثر القاهرة وباقي الأنحاء بامتداد منخفض السودان.

وفي سياق منفصل، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد مستمرة حتى نهاية الأسبوع، لافتًا إلى أننا نشهد خلال هذه الموجة ارتفاع في درجات الحرارة لتصل لـ 40 درجة مئوية على القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وبعض مناطق سيناء.

وأضاف "شاهين"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك موجة طقس سيء يشهدها جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر من حيث تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي أدت لتساقط أمطار تصل لحد السيول على بعض مدن صعيد مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر، نتيجة امتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤثر على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والذي تزامن معه وجود منخفض في طبقات الجو العليا رفع كميات السحب والرطوبة لطبقات الجول العليا كونت سحب ركامية وأدت لتساقط أمطار رعدية وصلت لحد السيول بهذه الأماكن.

وحذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة مع ضرورة ارتداء غطاء واقي للرأس حال وجود ضرورة للنزول، وتجنب الوقوف بجانب أعمدة الإنارة في مناطق تساقط الأمطار الغزيرة، وتجنب ركن السيارات والتواجد أسفل لوحات الإعلانات والأشجار، مع تناول المياه والعصائر الطازجة خلال فترة الإفطار.

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع، حيث يسود طقس شديد الحارة نهارا ولطيف في ساعات الليل.