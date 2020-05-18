شكرا لقرائتكم خبر عن تسمم 117 شخصًا لتناولهم وجبات إفطار فاسدة في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة في سوهاج إصابة 117 شخصا بحالات تسمم غذائي في قرية العيساوية شرق، بعد تناولهم وجبات ساخنة في الإفطار بلغت 500 وجبة، وزعها عليهم أحد الأشخاص.
وأكد بيان لمديرية الصحة، الاثنين، أن قرية العيساوية أصيب فيها 113 شخصا تم نقل 60 منهم إلى الوحدة الصحية بالقرية ونقل 43 شخصا إلى مستشفى سوهاج العام.
وأشار البيان إلى أن قرية جزيرة شندويل أصيب فيها 15 شخصا بتسمم غذائي بنفس الوجبات وتم نقلهم الوحدة الصحية بالقرية.
وأكد البيان أن جميع الإصابات بسيطة وعدد كبير صرح له بالخروج عقب تلقي الإسعافات اللازمة.
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