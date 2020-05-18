شكرا لقرائتكم خبر عن غلق طريق «سفاجا - قنا» بسبب مياه السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مساء الأحد، غلق طريق سفاجا- قنا بسبب مياه السيول في أماكن متفرقة بالكيلو 27 و34 و42، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

وأوضحت «المغربي» أن الوضع مستقر في سفاجا، ويوجد هدوء نسبي لحركة الرياح، حيث تتابع غرفة العمليات الوضع أولا بأول بالتنسيق مع محافظة قنا، وتم التأكيد على تواجد قوات التمركز بالكيلو 85 و40 و5.

وأشارت إلى أنه تم إعطاء التوجيهات لرئيس قرية النصر بضرورة المتابعهة أولا باول وإبلاغ غرفة العمليات بالوحدة المحلية بالمستجدات.

وناشدت «المغربى» المواطنين تأجيل السفر بين قنا وسفاجا وسوهاج في الوقت الحالى لحين تحسن الأحوال الجوية للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وأضافت أنه تم غلق كافة الطرق الصحراوية بنطاق المدينة نتيجة للعاصفة الترابية، بالتنسيق بين إدارة شرطة المرور وإدارة الازمات والمحافظات المجاورة.

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