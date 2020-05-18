شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل وسقوط أشجار وانقطاعات كهرباء.. نتائج موجة الطقس السيئ في الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

موجة من الطقس السيئ ضربت العديد من محافظات الصعيد، الأحد، تزامنت مع سقوط أمطار ثلجية وعواصف أدت إلى وفاة طفل وسقوط أشجار على الطرق، كما تم غلق طريق (قنا- سفاجا) بسبب مياه السيول ووجود عاصفة ترابية شديدة وانقطاع التيار الكهربائى.

فى أسوان، تسببت العاصفة الترابية الشديدة فى سقوط عدد من الأشجار وانقطاع التيار الكهربائى وقطع أسلاك الكهرباء، كما لقى طفل ٥ سنوات، مصرعه، إثر سقوط جزء من سور أعلى عقار أثناء تواجده مع والده داخل توك توك بمنطقة الزلابية.

وشهدت المحافظة، لأول مرة ظاهرة سقوط مفاجئ لأمطار ثلجية بمناطق شمال المحافظة، فيما تعرضت باقى المدن فى نفس التوقيت لعاصفة ترابية شديدة أدت الى حجب الرؤية صاحبها سقوط أمطار خفيفة.

طقس سيئ يضرب مناطق بجنوب الصعيد

وفى قنا، تسبب الطقس السيئ والعاصفة الترابية فى انقطاع التيار الكهربائى وسقوط بعض الأشجار فى مختلف مدن المحافظة فيما أعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ.

وأعلن «المحافظ» أنه تم غلق طريق (قنا- سفاجا) بسبب قطع السيول لأماكن متفرقة بالكيلو ٢٧ و34، و42 خلال تفقده الطريق وعمليات سحب المياه.

وفى أسيوط، سقطت أمطار رعدية متوسطة على بعض المناطق وغزيرة على البعض الآخر وهبوب رياح شديدة وعاصفة ترابية فى العديد من القرى والمراكز. وأعلن المحافظ اللواء عصام سعد، رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى.

وفى البحر الأحمر، تسبب سوء الطقس فى سقوط عدد من أعمدة تغذية روافع المياه بالكهرباء، مما أدى إلى ضعف الضخ للمياه بسفاجا.

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وفى الأقصر، أزالت الأجهزة المحلية الأشجار والنخيل المتساقط فى الطرقات والشوارع وفتح الطرق أمام المارة فى المدن والمراكز.

وتعرضت محافظة سوهاج لسقوط أمطار رعدية غزيرة وصل إلى حد تجمعات مياه أشبه بالسيول وسقوط أشجار وانقطاع التيار الكهربى فى عدد من مراكز المحافظة.