شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الانتهاء من تطوير شبكة "النقل" ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تطوير خطة الوزارة لتطوير شبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية ديسمبر القادم، موكداً أنه تم الانتهاء من الخطة بنسبة 90% حتى الآن.

وأضاف "حمزة" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن الأعمال الخاصة بتطوير شبكة نقل الكهرباء تتم وفقاً للجدول الزمنى الخاص بها ولم تتاثر بأزمة "كورونا" ، لافتاً إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتخذت كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وأرواح العاملين بالشركة وخاصة العاملين بالمواقع الخارجية.

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وأوضح المتحدث باسم الكهرباء، أنه من المقرر يصل إجمالى خطوط نقل الكهرباء إلى 6006 كيلو متر، موكداً أنه يمثل ضعف ما كان متاح قبل عام 2015 والذى كان يبلغ 2300 كيلو متر وهذا أكثر من مرة ونصف خلال الفترة الحالية من حجم الشبكة على مدار 60 عاما.

وأشار أيمن حمزة، إلى أن التطوير الذى حدث فى شبكة نقل الكهرباء ساهم فى توصيل الخدمة لجميع الأفراد والمؤسسات بجودة عالية مقارنة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسى من تطوير شبكة النقل هو القضاء على مشاكل الصعيد فى الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.