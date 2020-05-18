شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار تقرر تقديم خدمات قطاع الأداء الاقتصادي إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقديم كل خدمات قطاع الأداء الاقتصادى إلكترونيًا، بما فى ذلك طلب الحصول على نسخة رسمية من الشهادات والقوائم المالية للشركات والتقارير التى تصدر عن القطاع، من خلال البريد الإلكترونى المعد لهذا الغرض وهو« [email protected]»، بشأن تقديم خدمات أعمال التقييم، و«[email protected]»، بشأن تقديم خدمات تعديل الهياكل المالية، تمهيدًا لإطلاق تلك الخدمات على الموقع الإلكترونى للهيئة «www.gafi.gov.eg». وأوضح عبد الوهاب أن هذا القرار يأتى فى إطار التحول الرقمى فى الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين ووكلائهم، وللتيسير عليهم فى إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدر عبدالوهاب القرار رقم 223 لسنة 2020، والذى نص على التزام قطاع الأداء الاقتصادى بالانتهاء من أعمال الفحص المسبق للهياكل المالية للشركات خلال 24 ساعة من تاريخ استيفاء الشركة لجميع المستندات المطلوبة، مع الانتهاء من كل خدمات أعمال التقييم خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ استيفاء المستندات، وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، على أن يتم مد صلاحية كل تقارير التقييم الصادرة عن قطاع الأداء الاقتصادى ووكلائهم إلكترونيًا، مع إعداد دليل للأسئلة الشائعة يتضمن حصرًا لكل استفسارات المستثمرين ووكلائهم ونشره على الموقع الإلكترونى للهيئة على أن يتم تحديثه بصورة دورية.

ونص القرار على أنه للمستثمرين ووكلائهم الحق فى الحصول على الخدمات بالطريقة العادية مع الالتزام بقواعد وإجراءات الحجز المسبق المعمول بها فى الهيئة من خلال الموقع الإلكترونى.