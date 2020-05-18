شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد حالات الشفاء من «كورونا» في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مستشفيات العزل في المحافظات، الأحد، استقبال المصابين بفيروس كورونا، في ظل تزايد أعداد المتعافين ومغادرة المستشفيات.

ففى الإسكندرية، قال الدكتور عمرو محمود سلامة، المدير الطبى لمستشفى الحجر الصحى في المدينة الشبابية بأبوقير شرق الإسكندرية، إنه تم تعافى 18 مصابا جديدا من فيروس كورونا، وخرجوا من العزل بعد تماثلهم للشفاء تماماً وتلقى العلاج اللازم.

وأضاف أنه بخروج الحالات الـ18 يصل إجمالى الحالات التي تعافت وخرجت من مستشفى العزل حتى الآن إلى 305 حالات، مشيرا إلى أنه تم إجراء مسوح طبية لهم للتأكد من سلبية النتائج قبل خروجهم.

وفى بنى سويف، أعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببنى سويف عن تعافى وخروج ٧ حالات جديدة من المستشفى تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، لترتفع أعداد الحالات التي تعافت داخل المستشفى إلى ٢٤ حالة.

وفى أسيوط، أعلن مصدر مسؤول بمديرية الصحة إصابة 9 أشخاص بالفيروس، بعد أن أظهرت نتائج تحاليل العينات والمسحات إيجابية نتائجهم، مشيرًا إلى خروج 21 حالة من المصابين من مستشفى العزل بالمدينة الجامعية بالمحافظة بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم.

وفى المنوفية، أكد أحمد الخشن، رئيس مجلس إدارة نادى جمهورية شبين، إصابة اللاعب أحمد الشرقاوى، كابتن فريق كرة القدم بالنادى، بالفيروس، مشيرًا إلى أن اللاعب أصيب في منزله وشقيقه ولم يتردد على النادى منذ تجميد النشاط الرياضى مع بداية أزمة كورونا.

وفى القليوبية، شنت الأجهزة المختصة حملة موسعة لتطهير ديوان عام المحافظة ببنها، احترازيا، عقب ثبوت إيجابية إصابة موظف بمكتب الدكتورة إيمان ريان، نائبة المحافظ، بفيروس كورونا، وخضوعه للعلاج، حيث تقرر غلق مكتب نائبة المحافظ وملحقاته احترازيا 14 يوما، ووضع العاملين بالمكتب تحت الملاحظة لمخالطتهم الحالة.

وقال المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان إنه تم التنسيق مع وزير الموارد المائية والرى على غلق حدائق القناطر والمتنزهات والمتاحف التابعة لها خلال فترة عيد الفطر لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.

وفى السياق نفسه، أعلن مستشفى الحجر الصحى بقها تعافى 5 حالات جديدة من الفيروس بعد سلبية التحاليل لهم مرتين متتاليتين، وقالت الدكتورة سعاد حتاتة، نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبى الرابع، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 193 شخصا.

وفى الغربية، سادت الأفراح والزغاريد أجواء الحجر الصحى بالمدينة الجامعية بنين وبنات بسبرباى وكفر الزيات، بعد الإعلان عن خروج 48 من مصابى فيروس كورونا.

وفى البحر الأحمر، وافق المحافظ اللواء عمرو حنفى، على وضع فنى صحى متخصص لتشغيل جهاز كاشف الحرارة في الأكمنة الأمنية والمرورية بمناطق الزعفرانة ورأس غارب وسفاجا للقادمين من القاهرة والوجه البحرى والصعيد، للكشف على القادمين لمدن المحافظة كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الصحية مع المواطنين الذين يثبت ارتفاع درجة حرارتهم، سواء من المواطنين أو السائقين.

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وفى البحيرة، قال الدكتور محمود شهاوى، المسؤول الطبى بمستشفى كفر الدوار العام إن المستشفى استقبل 10 حالات جديدة للعلاج من الفيروس، مشيرًا إلى شفاء وخروج 9 متعافين إلى المنزل وتحويل 13 حالة إلى المدينة الشبابية.

وفى المنيا، أعلنت مديرية الصحة اكتشاف 14 حالة إصابة جديدة، تم نقلهم جميعا إلى مستشفيات الحجر الصحى والعزل بملوى وأسيوط، فيما أعلنت مستشفى الحجر الصحى بملوى وفاة «سعاد. ع. م»، 64 سنة، مقيمة ببنى مزار متأثرة بالوباء، وشيع عدد من الأهالى جثمانها على مسافات بعيدة.

وفى الأقصر، أعلن مستشفى العزل بإسنا عن خروج 5 حالات جديدة من المتعافين، بالإضافة إلى خروج مسعف بعد تعافيه من المدينة الشبابية بالطود.

وشهد مستشفى العزل بإسنا إجراء خامس عملية قيصرية لسيدة حامل في العقد الثالث من عمرها، وتتلقى علاج الفيروس بالمستشفى، وسط إجراءات احترازية عالية لحماية المولود، ووضع الأم والجنين تحت الرعاية الطبية الكاملة.

وفى شمال سيناء، أعلنت مديرية الشؤون الصحية أن إجمالى الحالات الإيجابية المؤكدة لفيروس كورونا ٣ حالات، من بينها حالتان تحت العلاج، وحالة تم شفاؤها، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الحالات السلبية ٢٧ حالة.