شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك تلزم عملاءها بـ«الكمامات» قبل دخول الفروع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت البنوك العاملة فى السوق المحلية، الأحد، تنفيذ قرار اتحاد بنوك مصر بإلزام العملاء والمترددين على فروعها بارتداء الكمامات الطبية الواقية قبل الدخول، فى ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، فيما قامت بعض البنوك بتوفير هذه الكمامات لعملائها.

وأكد البنك العربى الإفريقى الدولى الالتزام بجميع احتياطات والتزامات الوقاية للحفاظ على صحة وسلامة عملائه وموظفيه والحد من انتشار الفيروس، حيث يتم تطهير جميع الفروع على مدار اليوم وإلزام جميع الموظفين بالفروع بارتداء الأقنعة الوقائية أثناء القيام بعملهم.

ومع التزايد الملحوظ فى أعداد الإصابات بالفيروس وبدافع الحرص على صحة الموظفين والعملاء قرر البنك العربى الإفريقى الدولى تطبيق المزيد من الاحتياطات وعلى رأسها تطبيق قرار إلزام مرتادى فروعه فى أنحاء البلاد بارتداء الأقنعة الواقية الطبية أثناء زيارتهم للفروع، وذلك تماشياً مع قرار اتحاد بنوك مصر وحفاظاً على سلامة الجميع وتقليل فرص الإصابة بالفيروس ونقل العدوى.

وقال أميرعبد الجواد، مدير فروع البنك العربى الإفريقى الدولى: إن الحفاظ على سلامة عملاء البنك والعاملين به على رأس أولوياتنا فى الوقت الراهن ونتعهد ببذل قصارى جهدنا للاستمرار فى تقديم جميع خدماتنا المصرفية بشكل مجزى، ولذلك نقدر تعاون عملائنا بالالتزام بارتداء الأقنعة الواقية الطبية أثناء ترددهم على فروعنا.

وفى استجابة سريعة لقرار اتحاد البنوك أعلن المصرف المتحد إلزامه جميع العملاء بارتداء الكمامة فى التعامل داخل فروعه الـ64 المنتشرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حرصا على سلامتهم وسلامة فريق العمل بالكامل.

وقام المصرف منذ بداية ظهور فيروس كورونا فبراير الماضى بسلسلة من الإجراءات الاحترازية طبق 20 منها: الالتزام بعملية التطهير والتعقيم لجميع فروعه 64 بمختلف أنحاء البلاد، فضلا عن وضع علامات استرشادية على الفروع وأمام ماكينات الصراف الآلى لضرورة حفظ المسافات بين العملاء بعضهم وبعض وبين فريق العمل. كذلك التعقيم والتطهير لماكينات الصراف الآلى الـ200 والتى تغطى معظم المحافظات.

كما قام بتحصين فريق العمل بمختلف الفروع والمحافظات بقناع الحماية. وتطبيق نظام العمل عن بعد باستخدام أحدث التقنيات الرقمية. فضلا عن اتباع القواعد فيما يتعلق بالمسافات النموذجية بين الزملاء داخل الإدارات أو الفروع والانتقال إلى المواقع البديلة لمنع التجمعات. بالإضافة إلى استخدام كاشف الحرارة عن بعد لجميع الزملاء بالفروع والإدارات.

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ووزع البنك التجارى الدولى – مصر – الكمامات الطبية الواقية مجانا لعملائه فى الفروع، بالإضافة إلى المطهرات، وإتاحة أجهزة قياس الحرارة للمترددين على مقار البنك للحصول على الخدمات المصرفية.