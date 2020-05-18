شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول «منصة رقمية» لدعم الشركات مجانا لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت رسميًا منصة «معًا نستمر» كأول بوابة رقمية مجانية حول العالم باللغة العربية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل مصر والوطن العربى، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد «COVID 19».

وتأتى المنصة ضمن مبادرة «معًا نستمر» التى أطلقها الخبير الدولى فى استمرارية الأعمال والحد من مخاطر الكوارث أحمد رياض، وتهدف لتقديم خدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ استمرارية الأعمال لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتستند المبادرة على معالجة الآثار المحتملة لتداعيات كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تواجه تحديات عديدة، من بينها احتمالية الإغلاق، وتعثر دفع الأجور.

قال أحمد رياض، مؤسس المبادرة، إن المنصة تتماشى مع أهداف استراتيجية التواصل الخاصة بمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والتى من أهم أهدافها العمل على توفير التوجيه والأدوات اللازمة لتنفيذ استمرارية الأعمال داخل المصانع والشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل زيادة القدرة على الصمود فى هذه الشركات.

وأضاف «رياض» أن المبادرة تعتمد على توفير إدارة جيدة للمخاطر لتحسين مرونة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها على الصمود فى وجه التحديات والمخاطر المختلفة.