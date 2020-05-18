شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل 6 قطارات إضافية استعدادا للعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ هيئة السكك الحديدية الحديد اليوم الاثنين تشغيل عدد 6 قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان، وبالعكس بواقع 4 قطارات مكيفة وقطارين مميزين، استعدادا لعيد الفطر المبارك، حيث يستمر التشغيل حتى السبت المقبل ليصبح إجمإلى عدد القطارات على خطوط الهيئة على الوجهين "القبلى والبحرى" 722 قطارً.
كانت هيئة السكة الحديد أكدت أن جداول التشغيل الخاصة بالسكة الحديد يتم تعديلها باستمرار وفقا لقرارات مجلس الوزراء لتتسق مع ما يقره المجلس من قرارات حظر تجوال.
وأكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه وجه قيادات هيئة السكة الحديد باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التى تكفل عدم وجود سوق سوداء للتذاكر من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ومن خلال حوكمة حصول الراكب على التذكرة، بالإضافة إلى استمرار التصدى لركوب بعض الركاب للقطارات بدون تذكرة خاصة.
وأضاف الوزير أن هناك انتظاما فى عمليات صرف التذاكر بالمحطات من خلال الحجز المقدم على جميع القطارات قبل ميعاد السفر بمدة أسبوع وكذلك زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة وتركيب أكشاك بعدد (130) منفذا لتصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر بعدد (801 ) منفذ بالإضافة إلى إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة على الآنترنت وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة تيسيراً على جمهور المسافرين والحد من الزحام امام الشبابيك .
وبدأت هيئة السكة الحديد حجز تذاكر القطارات الإضافية التى تقرر الدفع بها خلال فترة تشغيل عيد ألفطر ابتداء من الأحد، حيث تقرر أن يكون الحجز عليها قبل السفر ب 24 ساعة.
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