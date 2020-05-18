شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تكثف النشرات الإرشادية الزراعية والإنتاج الحيوانى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، عن تكثيف نشراتها الإرشادية، والانتهاء من إصدار العديد من النشرات الفنية وإرشادية متخصصة، فى الأنشطة الزراعية المختلفة والإنتاج الحيوانى، وذلك من خلال الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، والإدارة العامة للثقافة الزراعية، بالتعاون مع مركزى البحوث الزراعية والصحراء.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، أن ذلك يأتى ضمن الخدمات الإرشادية المتنوعة التى تقدمها الوزارة للمزارعين والمهندسين الزراعيين وكافة المعنيين بالشأن الزراعى على مستوى الجمهورية، فى سبيل دعم المزارع المصرى، لاتباع الممارسات الزراعية السليمة، لتحقيق أعلى إنتاجية محصولية، وبالتالى زيادة دخله ورفع مستوى معيشته.

وأشار إلى أن تلك النشرات الإرشادية تشمل كافة المعاملات الزراعية الجيدة للمحاصيل المختلفة، بداية من تجهيز التربة واختيار التقاوى، المناسبة لكل منطقة، وطرق الزراعة والرى، والتسميد والمكافحة، نهاية بحصاد المحصول، كذلك النشرات الخاصة بالإنتاج الحيوانى تشمل اختيار الأصناف والسلالات الجيدة، وطرق التربية المناسبة.

وشملت النشرات الفنية التى أصدرتها الإدارة العامة للثقافة الزراعية، "دليل الممارسات الزراعية الجيدة للنباتات الطبية والعطرية"، للدكتور إبراهيم محمد احمد بمعهد بحوث البساتين، فضلا عن "الأسس العلمية لتنشئة العجول الرضيعة" للدكتور ممدوح على السيد بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى، و"إنتاج التفاحيات فى مصر" للدكتور محمد عبد السلام جبر، والدكتورة إيمان صبحى عطالله، والدكتورة وسام احمد نبيل، والدكتور حامد محمود مختار بمعهد بحوث البساتين.

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وتضم النشرات أيضا: "استصلاح واستزراع الأراضى الملحية"، للدكتور أشرف احمد محمد بمركز بحوث الصحراء، و"المسطحات الخضراء"، للدكتور علاء عواد أمين، والدكتور وليد محمد سعيد بمعهد بحوث البساتين، كذلك "اكثار أشجار الفاكهة" للدكتور احمد عبد الفتاح حسن بمركز بحوث الصحراء، و"العوامل المناخية وعلاقتها بجودة نمو وإنتاج وتسويق وتصدير البطاطس" للدكتور سمير محمود صالح، وعاصم عبد المنعم، بالمعمل المركزى للمناخ الزراعى، والدكتور محمد عواد سيد، ومعهد بحوث أمراض النباتات.

وتتيح الإدارة العامة للثقافة الزراعية، تلك المنشورات بأسعار رمزية من خلال مقرها الرئيسى ومنافذها.

كما شملت النشرات الإرشادية، الصادرة عن الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، "زراعة وإنتاج نخيل البلح" لمعهد بحوث البساتين، و"الاعلاف الغير تقليدية"، و"إنتاج دجاج اللحم"، و"تسمين العجول"، و"تسمين الحملان"، و"تفريخ بيض الدواجن" لمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى، فضلا عن "زراعة وإنتاج القطن المصري" لمعهد بحوث القطن، و"زراعة وإنتاج الكتان"، و"زراعة وإنتاج الذرة الرفيعة"، و"زراعة وإنتاج الفول البلدى" لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية.

وتتيح الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، تلك النشرات الإرشادية بالمجان للمزارعين والمهتمين بالشأن الزراعى من خلال مقرها، بالدقى.