تعرف على تاريخ بناء مستشفى الباطنة بقصر العينى وخدماتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الانتهاء قريبًا من تجديد ورفع كفاءة مستشفى الأمراض الباطنة بقصر العينى بتكلفة 35 مليون جنيه، يرصد ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن مستشفى الباطنة بقصر العينى.. 1 - تم بناء مستشفى الأمراض الباطنة منذ أكثر من 100 عام 2 - تتكون المستشفى من دور أرضى وثمانية أدوار متكررة 3 - يضم الدور الأرضى 12 سرير رعاية مركزة 4 - الدور الأول قاعة ندوات كبرى، وقسما للأشعة به جهاز أشعة مقطعية وجهاز موجات فوق صوتية، ووحدة مناظير كاملة Advertisements 5 - تضم الأدوار من الثانى إلى الثامن: 6 قاعات مرضى بإجمالى 24 سريرا بكل دور 6 - وتضم الأدوار 4 غرف مخصصة مكاتب إدارية 7 - ويضم الدور الثانى رعاية متوسطة (6 أسرة) فى إحدى قاعاته. 8 - لم يتم أى تطوير فى المستشفى إلا نادرًا مثل تجديد الواجهة فى عام 1993 وكان الدكتور محمد الخشت، أكد أن تطوير المستشفيات الجامعية من أهم المشروعات التى تنفذها الجامعة وفى سباق مع الزمن لإنجازها وفق برامج زمنية محددة باعتبارها الملاذ الآمن لقطاعات عديدة من المرضى، مشيرًا إلى أن تطوير مستشفيات قصر العينى يتم وفق أحدث الوسائل والنظم.

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