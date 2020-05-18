مصر | بلاغ للنائب العام ضد منتصر الزيات لتعمده نشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بلاغ للنائب العام ضد منتصر الزيات لتعمده نشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد منتصر الزيات؛ لتعمده نشر أخبار كاذبة.

وقال سمير في بلاغه، نشر المبلغ ضده على صفحته الشخصية خبرا، جاء به: "إلى من يهمه الأمر ورد لي اتصال منذ قليل داخل حجز سياسي قسم أول مدينة نصر توجد حالة إصابة بكورونا، وهناك 14 نزيلا يعانون اشتباه انتقال المرض إليهم حرارتهم مرتفعة من جملة 29 شخصا محتمل رجاء إنقاذ من يمكن انقاذه اللهم هذا جهدي فيما استطيع".

وتابع سمير، من الثابت أن المبلغ ضده يعمل جاهدا على تنفيذ أجندة إخوانية إرهابية نظرا لانتمائه لهذه الجماعات الغرض منها نشر أخبار كاذبة لترويع المواطنين ولهز الثقة في البيانات الصادقة اليومية التي تصدرها وزارة الصحة عن الحالات التي اكتشفت مصابة بفيروس كورونا بشفافية تامة، مما يعد مسلكه هذا يقع تحت طائلة العقاب بالمادة 188 من قانون العقوبات.

وطالب صبري، بالتحقيق في بلاغه واتخاذ الإجراءات القانونية، وتقديم الزيات للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.

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وفي سياق متصل، تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد خالد علي المرشح الرئاسي الراسب السابق، لتعاونه مع الإخوان ونشر الإشاعات والتشكيك في نزاهة الدولة المصرية.

وقال صبري في بلاغه: لو تتبعنا جميع قنوات الإخوان ووسائل الإعلام التى تتخذ مواقف مناوئة من مصر ستجد خالد علي، عاملا مشتركا في هذه القنوات ووسائل الإعلام، إذا نظرنا إلى التيارات التى تستهدف هدم الدولة والعناصر المحبوسة من المنتمين لتلك التيارات ( إخوان - تكفيريين - اشتراكيين ثوربين - إثاريين ) سترى خالد علي عاملا مشتركا مع كل هؤلاء يدافع عنهم بنفس الأسلوب ويتحدث عنهم عبر وسائل الإعلام بنفس الطريقة ويسارع بالتواجد معهم في أي محفل قضائيأو يشارك في أي أعمال استفزازية يقوم بها أسر المحبوسين بالسجون ويتبنى دعوات الإفراج عن الإخوان والداعمين لهم لهدم الدولة.

وتابع صبري، كثف تحركه باستغلال الظروف التي تمر بها الدولة متوهمًا بأن الدولة غافلة عن مثل تلك التحركات ومنشغلة ووجد في أزمة وباء كورونا ضالته ليظهر بثوب الحريص على مصلحة المصريين بعدما تلوث ثوبه القديم باتهامات التحرش الجنسي.

وأضاف المحامي، خرج خالد على بتدوينة يتهم فيها الحكومة باخفاء حالات مصابة بكورونا دون أي منطق في ذلك، ليست الحكومة المسئولة عن انتاج الوباء لتخفيه، كما أن دول كبرى ظهر فيها عشرات الحالات واعلنت عنها بشفافية كاملة.