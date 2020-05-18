مصر | "الجثة ملهاش ملامح".. فحص بلاغات التغيب للوصول لهوية الشاب المعثور عليه بمياه النيل بالعياط

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الجثة ملهاش ملامح".. فحص بلاغات التغيب للوصول لهوية الشاب المعثور عليه بمياه النيل بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"الجثة ملهاش ملامح".. على الرغم من أن جثة الشاب المعثور عليها طافية بمياة نهر النيل، بمركز العياط، جنوب الجيزة، كانت متحللة بالكامل، إلا أن أجهزة الأمن بالجيزة تفحص بلاغات التغيب لسهولة الوصول إلى هويته.

"الجثة اتحللت وطفت على سطح المياة".. معاينة رجال البحث الجنائي بالجيزة بينت أن تحلل الجثة، كان السبب في طفوها على سطح المياه.

وأكد مصدر مسؤول بقطاع أمن الجيزة، أن الجثة متوفاة منذ أكثر من شهر، وعُثر عليها طافية بمياه نهر النيل أمس، بسبب تحلل الجثة بالكامل.

وأضاف المصدر ذاته إلى الخليج 365، بأن ارتداء الشاب المعثور على جثته "بنطلون" ساعد في العثور عليها، مشيرا إلى أن النصف العلوي للجثة تحلل بالكامل لعدم ارتداءه أي ملابس.

كانت عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة شاب، طافية بمياه النيل، بنطاق مركز العياط، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد مؤمن فراج رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من الأهالي، بالعثور على جثة طافية بمياه النيل، بنطاق المركز.

بدوره دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري بالإدارة، وتم انتشال الجثة.

ووجه العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقت قوة أمنية برئاسة الرائد عادل طلبة والرائد محمد مصباح والنقيب باسم الهنداوي، وبالفحص والمعاينة، عُثر على جثة متعفنة لشاب مجهول الهوية، ويرتدي بنطال

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وتحفظت القوات على جثة الشاب بمشرحة المستشفي، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وتمكن أمين شرطة من قوة قسم شرطة إمبابة، من القبض على تاجر مخدرات، بمنطقة المنيرة الغربية، التابعة لحي إمبابة، بشمال الجيزة، بعد محاولته الهرب واستغاثته بأهليه.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو بعنوان "أمناء شرطة قسم إمبابة يتعدون على مواطن أمام عائلته، وتضمن مقطع الفيديو، لحظة تمكن أمين شرطة من القبض على شاب عشريني العمر، حال محاولته الهرب، مستغلًا تواجده وسط أهليته بالشارع، ولدي تدخلهم لمساعدة على الهرب، رفض أمين الشرطة ذلك، ليخبرهم.. "هرب من السجن إمبارح".

والتم سكان الشارع على صوت صراخ السيدات " أهلية الشاب العشريني"، ورفض الشاب التوجه صحبة أمين الشرطة، مدخلا إحدى يداه بـ"ماسورة الغاز" بالشارع، لعدم تمكن الشرطي من اصطحابه، ليذكر اسم شخص.. "هو اللي بيتستر عليك ويخليك تبيع مخدرات".

وثبت أمين الشرطة بمكانه ممسكًا بـ" تاجر المخدرات"، لحين وصول باقي أفراد الدورية الأمنية، وتمكنهم من السيطرة على الموقف والقبض على الشاب، وذلك بعد عدة محاولات من الأهالي لمساعدته على الهرب.

أجهزة الأمن كشفت صحة مقطع الفيديو المتداول على الفيسبوك، بعد فحصه، إذ تبين أنه أثناء مرور إحدى الدوريات الأمنية بطريق بشتيل بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة تمكنت من ضبط "ناجي.ج"، عاطل سبق اتهامه في 9 قضايا مخدرات، وعُثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

حال القبض على الشاب العشريني العمر، حاول الهرب إلى الشارع سكنه وإثارة المواطنين بالاستغاثة بأهليته، إلا أن أفراد الدورية الأمنية تمكنوا من السيطرة على الموقف واحتوائه واصطحاب "المتهم" إلى ديوان قسم شرطة إمبابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله في واقعة حيازته للمواد المخدرة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارا بحبسه على ذمة التحقيقات.

"علشان الناس تتعاطف معاه".. حسبما أفاد مصدر مسؤول بقطاع أمن الجيزة، بأن أهلية تاجر المخدرات المقبوض عليه بمنطقة إمبابة، هم من نشروا مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، لإثارة الرأي العام، والتعاطف مع الشاب.