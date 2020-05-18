شكرا لقرائتكم خبر عن شون المحافظات تواصل استقبال القمح من المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت شون المحافظات، الأحد، تسلّم القمح من المزارعين وسط إجراءات احترازية مكثفة، ففى الشرقية، قال المحافظ الدكتور ممدوح غراب، إن «الذهب الأصفر» لا يزال يثبت صدارته بين محافظات الجمهورية، فهو الأعلى ترتيبا فى الزراعة والتوريد حتى الآن، إذ تم حصاد 394 ألفًا و323 فدانًا من إجمالى 417 ألفًا و882 فدانًا منزرعة، بزيادة تقدر بـ 27 ألف فدان عن العام الماضى.

وأضاف «غراب»، أن المساحة المنزرعة هذا الموسم تضم أصناف تقاوى عالية الإنتاج فى زراعة القمح مثل (مصر 1، مصر 2، سدس 14، جميز 12، جيزة 171، و168، وشندويل)، ويستخدم طرقا زراعية مختلفة منها (العفير، التخضير، الزراعة على مصاطب، والستارة المعدلة)، والتى تساهم جميعها فى توفير كميات التقاوى المستخدمة، وكميات كبيرة من المياه اللازمة للرى، فضلًا عن زيادة إنتاجية الفدان، ونوه بأن مراكز المحافظة تشهد إقبالًا كبيرًا من المزارعين لتوريد محصولهم، لافتًا إلى أن إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة حتى الآن، بلغت 602 ألف و940 طنًا.

وشدد «غراب»، على ضرورة تسهيل جميع الإجراءات فى أثناء الاستلام، والتيسير على المزارعين، وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، حفاظًا على المحصول، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، إلى جانب المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، والالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التكدس أمام مواقع التسليم لمنع انتشار فيروس «كورونا»، خاصة أن هناك 90 يوما يتم خلالها استلام القمح من المزارعين.

وفى الإسكندرية، قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«المصرى اليوم»، إنه لأول مرّة خلال موسم توريد الأقماح المحلية الحالى، تتخطى صوامع وبناكر الإسكندرية حاجز توريد الـ109 آلاف طن، وفقًا لدرجات النقاوة المقررة من قبل الوزارة للعام الجارى، وهى (23.5 قيراط و23 قيراطا و22.5 قيراط).

وأشار «سعد الله»، إلى أن التسليم يجرى من خلال لجنة خماسية تحت إشراف سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وتضم فى عضويتها كلا من الهيئة العامة للصادرات والواردات ومديرية الزراعة وجمعية القبانية، والجهات المسوقة هى شركات (المصرية القابضة للصوامع، العامة للصوامع، والقابضة للصناعات الغذائية) تكون مهمتها الإشراف على استلام الأقماح الموردة من قبل المزراعين بكل سعة تخزينية، مؤكدًا أن أسعار التوريد التى سيتم التعامل بها مع المزارعين هذا العام وفقًا لما قرره الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، 700 جنيه للإردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيهًا للإردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و670 جنيهًا للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأشار اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إلى استمرار الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة فى أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، إذ بلغ إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة للموسم الحالى حتى السبت، 210 آلاف و893 طنًا و119 كيلوجرامًا، بنطاق دائرة المحافظة من خلال البنك الزراعى وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع، منذ بدء عمليات التوريد، منتصف شهر إبريل الماضى، موجّهًا بضرورة متابعة الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى فى أعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا».

وفى البحيرة، أعلن المحافظ اللواء هشام آمنة توريد 252 ألف طن من القمح لـ 27 شونة و5 صوامع مُطورة فى نطاق المحافظة، والتى من المتوقع أن تستوعب كل الكميات المنتظر توريدها، مشيرًا إلى أنه تم حصاد 328 ألف فدان فى نطاق المحافظة حتى الآن، كما يتم رش وتعقيم الصوامع وكذلك السيارات الواردة إلى الشون والصوامع وتطبيق الإجراءات الاحترازية قبل وفى أثناء الاستلام، ويتم رش وتعقيم الشون الخاصة باستلام القمح قبل بدء عملية الاستلام.

وقال محمد الزواوى، وكيل وزارة الزراعة فى البحيرة، إن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 386 ألفًا و705 أفدنة، وأن إجمالى عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح يبلغ 28 شونة وصومعة بنطاق المحافظة، مؤكدًا أن تلك الشون كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام.

وأشار «الزواوى» إلى أنه تم تحديد سعر القمح على حسب درجات النظافة، وأن سعر القمح درجة نظافة 22.5 هو 670 جنيهًا، ودرجة 23 هو 685 جنيهًا، ودرجة 23.5 هو 700 جنيه.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه تم توريد 117 ألفا و808 أطنان قمح منذ بداية موسم الحصاد لهذا العام وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار «كورونا»، وأن ما تم توريده حتى الأحد، بلغ 2343 طنًا، إذ سجلت معدلات التوريد زيادة هذا العام مقارنة بالعام الماضى.

وأعلن عربى عبدالحليم، وكيل وزارة التموين فى القليوبية، أن الشون والصوامع استقبلت حتى اليوم 127 ألف طن قمح، إذ تم حصاد 44 ألفًا و190 فدانًا حتى الأحد من إجمالى 50 ألفًا على مستوى المحافظة، كما تم دراس 42 ألفًا و280 فدانًا.

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ولفت مجدى عامر، وكيل مديرية التموين، إلى أنه تم غلق صومعة الهدى ذات السعة التخزينية «6 آلاف طن» وكذا صوامع مسطرد ذات السعة التخزينية «20 ألف طن» لاستيفائهما السعة التخزينية لكل منهما.

وفى كفر الشيخ، صرح عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بأن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالى، بلغ 151 ألفًا و296 طنًا و584 كيلوجرامًا، لافتًا إلى أن هناك 22 منفذًا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أنه تم توريد 5542 طنًا و620 كيلوجرامًا من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة، ليصبح إجمالى ما تم توريده حتى الآن، 110 آلاف و354 طنًا و560 كيلوجرامًا، مؤكدًا متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشون المحافظة للتأكد من انتظامها دون أى معوقات.

وأشار «الداودى»، إلى أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالى بجميع مراكز المحافظة بلغ 105 آلاف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة، 173 ألفًا و590 طنًا موزّعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و8 شون بإجمالى طاقة تخزينية بلغت 23 ألف طن.

يذكر أن وزارة الزراعة حددت أسعار توريد القمح، وهى 670 جنيهًا للإردب بدرجة 22.5 قيراط، و685 جنيهًا للإردب بدرجة 23 قيراطًا، و700 جنيه للإردب بدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، مع التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل جميع الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.