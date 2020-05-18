شكرا لقرائتكم خبر عن كرمه السيسي.. وزير الأوقاف يكلف الشيخ يسري عزام بأداء خطبة عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ يسري عزام بأداء خطبة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة.
وقال وزير الأوقاف، في تصريح، الأحد، إنه وفي ضوء الدفع بشباب الأئمة المتميزين والتمكين لهم في مفاصل العمل القيادي والدعوي بوزارة الأوقاف كلف وزير الأوقاف الشيخ عزام، وهو أحد شباب أئمة الوزارة المتميزين الذين رشحتهم وزارة الأوقاف للبرنامج التدريبي المتقدم بالأكاديمية الوطنية للتدريب واجتازوا البرنامج بنجاح.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن الشيخ عزام، أحد الأئمة المتميزين الذين تشرفوا بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم في ضوء دعمه الكبير للشباب من جهة وللفكر الوسطي المستنير من جهة أخرى.
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