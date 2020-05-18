شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن الإرشادات العامة لطلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإرشادات العامة لطلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات التي ستبدأ يوم 21 يونيو وحتى 21 يوليو 2020.

وذكرت الوزارة، في بيان، الأحد، أن الإرشادات تتضمن تغيير موعد بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحا للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية مع السماح للذهاب إلى المدرسة من الساعة الثامنة صباحا ولن يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة صباحا.

وأوضحت الوزارة أن الطالب الذي يحضر بعد التاسعة صباحا لن يسمح له بدخول الامتحان ويعتبر غائب، مع التأكد من الإرشادات الصحية والتي تتمثل في ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات الآمنة.

وأكدت الوزارة أنه يمنع تواجد أولياء الأمور مع الطلاب في المدارس أو حولها أو التجمهر قبل وبعد الامتحان، كما يمنع تجمع الطلاب داخل المدرسة أو خارج أسوارها قبل أو بعد الامتحان.