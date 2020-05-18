شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: استثناء «أوبر والميكروباص والتاكسي» من قرار وقف المواصلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن خدمة أوبر والميكروباصات والتاكسيات سيتم استثناءها من قرارات منع الحركة بالنسبة لوسائل المواصلات العامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارات تطبق من يوم الأحد 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو تشمل حظر الحركة بداية من الخامسة مساء مع وقف وسائل النقل الجماعي.

أضاف المتحدث، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة مساء»، أن قرار وقف الحركة يضم وسائل النقل الجماعي والأتوبيسات والمترو بجانب حركة القطارات في عموم الجمهورية.

وأوضح أن تطبيق مثل هذه القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا جعل الحكومة تتخذ قرارا بمنح إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي من 22 مايو وحتى 29 مايو لتقليل حالات الإصابة بالفيروس عبر اتباع نظام حظر جزئي مشدد.