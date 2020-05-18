شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر فرغلي: ابن تيمية كان ذكيًا وحاد الطباع ودخل السجن 7 مرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ماهر فرغلى، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن فتاوى ابن تيمية كانت مع الحاكم الذي يحكم، وكان يهاجم الطرق الصوفية وكان حاد الطباع وذكى جدًا، ولم يتعلم على أيدى علماء، وأصدر فتاوى كثيرة، ودخل السجن 7 مرات.

أضاف «فرغلي» خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشي ببرنامج «التاسعة» المعروض على القناة الأولى المصري، الأحد، أن معظم الفتاوى التي استخدمتها الجماعات الإرهابية للقتل بها «أفتى بها ابن تيمية في مواجهة التتار».

تابع: «الإرهابيون لا يأخذون من ابن تيمية فقط، ولكن من عدة فقهاء، ونحن أمام إما نسف وهدم التراث أو تأييد التراث بالمجمل، وعلينا انتقاء الصح وترك الخطأ، وأرى أننا أحق بابن تيمية، فهو لم يكفر المسلم المعين وكفر بعض الفرق للردع».