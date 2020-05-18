شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تقدم روشته لزيادة إنتاج محصول التين والقشطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365"، عدد من التوصيات والنصائح التى تم اتخاذها من قبل الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، بحدائق الفاكهة المتساقطة (الكاكى - التين - القشطة)، لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق خلال الشهر الجارى.

ومن أهم العمليات الزراعية لزيادة الإنتاج..

1- التخلص من السرطانات على مدار الموسم.

2- التخلص من الحشائش خارج المزرعة.

3- دهان الجذوع بالبلاستيك لحماية الأشجار من أشعة الشمس.

4- زيادة عدد النقاطات مع تقدم عمر الأشجار لتوفير الرطوبة المناسبة.

5- يتم التلقيح اليدوى للقشطة باستخدام فرشاة صغيرة ناعمة على مياسم الأزهار لضمان العقد.

6- التخلص من الثمار المصابة بالذبابة ودفنها بعد إضافة الجير الحى.

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وعن طريق التسميد

1 – الأشجار التى تروى بالغمر:

- إضافة 100- 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر.

- إضافة 150 جم سماد مركب للأشجار اقل من 3 سنوات و300جم للأشجار اكبر من 3 سنوات.

- إضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للأشجار الصغيرة و300 جم للأشجار الكبيرة ويكرر كل 15 يوم.

2- الأشجار التى تروى بالتنقيط، الرية الأولى: يضاف 2 كجم سلفات نشادر+ 1 كجم سلفات ماغنسيوم، الرية الثانية: يضاف 3 كجم سماد مركب 19-19-19، الرية الثالثة: يضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم، الرية الرابعة: يضاف 2 لتر حامض فوسفوريك، الرية الخامسة: 1 كجم من كل من سلفات الحديد والزنك والمنجنير.

3- التسميد الورقي: يتم رش العناصر الصغرى بمعدل 300جم حديد + 300 جم زنك + 300 جم منجنيز + 150 سلفات نحاس + 100 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 250جم يوريا، الرى (لتر / يوم / شجرة )، الرى (لتر / يوم / شجرة )، عمر الأشجار / كمية الرى خلال مـــــــايــــــــو، السنة الأولى / 15 لتر، السنة الثانية / 18 لتر، السنة الثالثة / 20 لتر، السنة الرابعة / 30 لتر، السنة الخامسة / 40 لتر، اكبر من 6 /50-60 لتر.