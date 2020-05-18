شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 86 طن قمامة من قرى مركز البدرشين بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت أجهزة محافظة الجيزة تراكمات قمامة بلغت 22 طن بقرية كفر زهران، وتجمعات القمامة بالكفر البحرى بالوحدة المحلية بالمرازيق، وذلك تحت إشراف اللواء محمد بهلول رئيس مركز ومدينة البدرشين، وبناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما رفعت أجهزة مدينة البدرشين تجمعات القمامة بقرية سقارة بمركز ومدينة البدرشين، حيث تم رفع 35 طن تجمعات قمامة بقرية سقارة، كما تمت أعمال رفع تراكمات القمامة بقريه الشوبك الغربي بمنطقه عزبة كركو ومنطقه المدرسة ومنطقة مكتب بريد الشوبك، حيث تم رفع 15 طن من القمامة، كما تمت اعمال رفع القمامة بقريه بابو رجوان بحري حيث تم رفع 3 نقلة سعة 4 أطنان بإجمالى 14 طن مخلفات.

وفى سياق آخر واصلت محافظة الجيزة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشى فيروس كورونا وذلك من خلال اطلاق حملات تعقيم على مستوى الأحياء والمراكز حفاظا على سلامة المواطنين، شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا.

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واتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية أمنه للموظفين بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة.