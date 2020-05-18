شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أعمال تطوير شبكة الكهرباء بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقديم خدمة مميزة للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية من خلال تطوير شبكات توزيع الكهرباء، حيث قامت بأعمال تطوير بشبكة توزيع الكهرباء بمحافظة شمال سيناء لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية لأهالى شمال سيناء، وفيما يلى أعمال التطوير التى تمت بشمال سيناء التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء..

1- يبلغ عدد المشتركين بشمال سيناء حوالى (162832) مشتركًا.

2- تم إضافة 103959 متر موصلات جهد منخفض.

3- إضافة 4334 كم موصلات جهد متوسط.

4- إضافة 4524 كم كابلات جهد منخفض.

5- إضافة 1686 كم كابلات جهد متوسط.

6- إضافة 309 عامود جهد منخفض.

7- إضافة 142 عامود جهد متوسط.

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8- إضافة 10 محولات قدرات مختلفة.

9- إضافة (1) موزع حلقى.

10- إضافة 8 صناديق توزيع جهد منخفض.

11- إضافة 6 سكينة ثلاثية.

12- بلغت التكلفة الاستثمارية لأعمال التطوير بشمال سيناء بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء الـ9 تعمل على قدم وساق لإنهاء خطة تطوير شبكات النقل والتوزيع فى موعدها المحدد ديسمبر المقبل بالنسبة للنقل ومطلع العام القادم للتوزيع.

وأوضح حمزة لـ"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء من تطوير شبكة توزيع الكهرباء حتى الآن بتكلفة 23 مليار جنيه من إجمالى 37 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم إنجاز خطة تطوير شبكات التوزيع بنسبة بلغت حوالى 80% حتى الآن.