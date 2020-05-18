شكرا لقرائتكم خبر عن فى ليلة 25 رمضان.. استمع لآيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمد قطب الطويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشيخ محمد قطب الطويل، نجل شيخ المقرئين، ومقرئ الإذاعة والتليفزيون، الشيخ قطب أحمد الطويل، الذى ذاع صيته ليس فى مصر ولكن فى 20 دولة زارها، وتمت استضافته بعدد منها، فمحمد قطب الطويل أصبح القارئ المميز الذى تستعين به محافظة كفر الشيخ فى إقامة احتفالاتها ببدئها بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوته المميز.

وأهدى الشيخ محمد قطب قراء الخليج 365، تلاوة لآيات من سورة الحجرات من قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"6" عْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِى كَثِيرٍ مِّنَ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ"7" فَضْلا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"8"ِ وإن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِى تَبْغِى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ"9".

وقال الشيخ محمد قطب الطويل إنه حفظ القرآن على يد والده الكريم فى سن مبكرة، والتحق بالأزهر الشريف، وتخرج فى كلية الشريعة والقانون، وتعلق قلبه بالقرآن، وبدأ فى تعلم الأحكام والعلوم الشرعية على يد والده، وبدأ القراءة فى سن الخامسة عشره من عمره فى المساجد، إلى أن بدء يأخذه والده معه فى المناسبات التى يقرأ بها، وقدمه للجمهور حتى تمرن وأصبح متأثراً بوالده كثيراً وأيضا بالشيخ محمد الليثى والشيخ محمد عمران.