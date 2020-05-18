شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف القاهرة: شراء أجهزة للتعقيم اليدوى ونشرها بالمحكمة مع عودة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمد سيف عضو المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة إن المحكمة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية مع بداية العمل بجميع دوائر المحكمة فى الأول من يونيو المقبل، للوقاية ولحماية العاملين بالمحكمة والمواطنين من عدوى فيروس كورونا.

وأضاف، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن المحكمة اتفقت على شراء عدد من الأجهزة الخاصة بأعمال التطهير اليدوى ليستخدمها العاملين فى المحكمة، حيث سيتم تركيبها على مستوى أماكن المحكمة، وفى الطرقات الرئيسية، وعند مدخل القاعات، مؤكدا أنه ستتوافر أدوات التعقيم (الجل المطهر) خلال هذه الأجهزة التى سيتم تركيبها فى المحكمة.

وأشار المستشار سيف إلى أنه ستتم أعمال التطهير و التعقيم يوميا بقاهات المحكمة، كما سيتم اشتراط ارتداء الكمامة، والمحافظة على المسافات الآمنة.

وكان رئيس المحكمة المستشار بدرى عبد الفتاح قد كلف كل المأموريات التابعة للمحكمة باتخاذ الإجراءات الاحترازية التى تكفل الوقاية للقضاة والمتقاضين والموظفين والعاملين بالمحكمة وهى:

1- تطهير القاعات والمداولات يومية تحت إشراف أعضاء المكتب الفني.

2 - قصر الدخول على أصحاب الشأن والمحامين.

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3 - الالتزام بارتداء الكمامة كشرط الدخول دور المحاكم .

4 - لكل رئيس دائرة تنظيم نظر الجلسة بقاعة المحاكمة بالشكل الذى يتراءى له بما يكفل منع التكدس حفاظا على السلامة العامة مع الحفاظ على المسافة الأمانة بين المستشارين أعضاء الدائرة وبين الأشخاص الحاضرين سواء محامين أو متقاضين.

5 - تنعقد أدوار انعقاد الدوائر خلال شهرى يوليو وأغسطس 2020 دورا كاملا.

6 - تكليف حرس المحكمة بمتابعة تنفيذ المواطنين للتكليفات الواردة بالقرار.

ويعود العمل بجميع دوائر محكمة الاستئناف فى الأول من يونيو المقبل، حيث وضع رئيس المحكمة قواعد العودة، على أن تعمل الدوائر لمدة 4 أيام فى الأسبوع.

وكان المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، قد أصدر بيانا بعودة العمل تدريجيا بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وصرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلام لرئيس المحكمة أن عودة العمل تأتى مع التشديد على الاستمرار فى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.