شكرا لقرائتكم خبر عن "الطب الوقائى" بأسوان: تعافى 73 مصابا من كورونا خلال أسبوع واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بمحافظة أسوان، أن محافظة أسوان سجلت شفاء 73 حالة من الإصابة بفيروس كورونا وخروجهم من الحجر الصحى خلال أسبوع واحد بداية من الأحد 10 مايو وحتى الأحد 17 مايو الجارى، بعد تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف مدير الطب الوقائى بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحالات المتعافية خضعت لتحاليل أكثر من مرة حتى أثبتت النتائج النهائية سلبية العينات للتأكد من شفاء الحالة تماماً، مشيراً إلى أن معظم الحالات التى خرجت كانت حالتها النفسية قوية مما ساعد على سرعة التعافى من الإصابة.

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وأوضح الدكتور أبو المجد، بأن أسوان طبقت تجربة البلازما على الحالات المصابة وحققت نتائج جيدة، بجانب استخدام طرق أخرى تساعد على علاج الحالة، موضحاً بأنه للمرة الثانية يتبرع متعافى أخر من فيروس كورونا، من مدينة أسوان، بعينات دم بلازما، وذلك لمساهمة فى علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن المتعافى عقب طلب التبرع بالبلازما لم يتأخر وتوجه على الفور للمستشفى للتبرع لعلاج الحالات الحرجة المصابة بالكورونا.

يشار إلى أن مديرية الشئون الصحية بأسوان، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، خصصت المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان "عزل" لاستقبال حالات الإصابة المستقرة بمرض كورونا المستجد، بطاقة 300 سرير، بجانب مستشفى الحجر الصحى الرئيسى بمنطقة الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان.

وكانت جامعة أسوان، أعلنت استئناف العمل مرة أخرى بمستشفى أسوان الجامعى وإعادة فتح قسم الاستقبال بجانب فتح أقسام العظام والباطنة والجراحة التى توقفت لبضعة أيام، بعد اكتشاف وجود إصابة بفيروس كورونا داخل المستشفى، ثم تم الانتهاء من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد داخل قسم الاستقبال والمستشفى.