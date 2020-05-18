أخبار مصر | الشيخ يسري عزام خطيبا لعيد الفطر بمسجد السيدة نفيسة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الشيخ يسري عزام خطيبا لعيد الفطر بمسجد السيدة نفيسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ يسري عزام بأداء خطبة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها وأرضاها ).

ويعد عزام أحد شباب أئمة الوزارة المتميزين الذين رشحتهم وزارة الأوقاف للبرنامج التدريبي المتقدم بالأكاديمية الوطنية للتدريب واجتازوا البرنامج بنجاح، وأحد الأئمة المتميزين الذين تشرفوا بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهم في ضوء دعمه الكبير للشباب من جهة وللفكر الوسطي المستنير من جهة أخرى.

وقررت وزارة الأوقاف نقل صلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بحضور نحو 20 مصليا من العاملين بالأوقاف وبضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، والسماح للمساجد بنقل تكبيرات العيد من الإذاعة عبر مكبرات الصوت شأن قرآن المغرب والفجر دون أن تجمعات بالمساجد أو الساحات.

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وأوضحت الوزارة، في بيان لها أن القرار يأتي في إطار احتفاء الدولة المصرية بعيد الفطر المبارك أعاده الله على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين بالخير واليمن والبركات، ومن خلال التنسيق مع مجلس الوزراء وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر وسيتم نقل الصلاة على الهواء مباشرة عبر قنوات التلفزيون المصري والإذاعة المصرية.

وأضافت أنه سيتم السماح لجميع المساجد التي كانت تقام بها صلاة الجمعة بإذاعة تكبيرات صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمسجد، دون السماح بالتجمع سواء للتكبير أم للصلاة بالمساجد أو الساحات، مع عدم ترك المسجد مفتوحا في أثناء إذاعة تكبيرات العيد.

ولفتت إلى تطبيق العقوبات المقررة لمخالفة قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات أو مخالفة تعليمات وزارة الأوقاف بشأن تعليق الجمع والجماعات بما في ذلك أي تجمع لصلاة العيد سواء في المساجد أم في الساحات حفاظًا على النفس البشرية من أية مخاطر تصيبها نتيجة التجمعات وأثرها في سرعة نقل العدوى بفيروس كورنا.

أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بيانًا للمسلمين حول العالم بشأن الأحكام المتعلقة بصلاة العيد في ظل استمرار تفشي فيروس "كورونا المستجد"، انطلاقًا من مسئوليتها الشرعية وواجبها الديني