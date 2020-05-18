أخبار مصر | رئيس حي شبرا: نتابع بصفة دورية توافر الماسكات والمطهرات بالصيدليات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس حي شبرا: نتابع بصفة دورية توافر الماسكات والمطهرات بالصيدليات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشترك اللواء محمد محمود عقل، رئيس حي شبرا مصر، مع إدارتي التموين والصيدلة في جولة مرورية على مختلف الصيدليات بالحي، وذلك للتأكد من توافر المطهرات والماسكات ومختلف المستلزمات لأهالي الحي.

وشملت الجولة العديد من شوارع حي شبرا مصر، ومنها شارع أحمد حلمي والترعه وشارع أحمد بدوي وشارع المستشفى.

وأوضح "عقل"، أن ذلك يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، بمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بمختلف أحياء المحافظة والتأكد من توفير كافة المستلزمات للمواطنين.

وأضاف رئيس حي شبرا مصر، نتابع كافة الإجراءات المتعلقة بالتعقيم والتطهير بصفة دورية بمختلف قطاعات الحي.

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محافظ القاهرة يطالب المواطنين بالإسراع في التصالح بمخالفات البناء

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه تم مناقشة المشكلات التى تعترض اللجان الفحص العقارى المختصة بتنفيذ اجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن اللجان المشكلة للتقييم العقاري، ستتولى إعادة دراسة القيمة المالية لسعر المتر المسطح للمساحات المخالفة التي يتم التصالح عليها، للتسهيل على المواطنين وتشجيعهم لإنهاء اجراءات التصالح، وتخفيفا للأعباء المالية نظرا للظروف التي تشهدها البلاد في ظل وباء كورونا.

وأشار إلى أنه جار إنشاء قاعدة بيانات للمنشآت التي جرى التصالح عليها، وعقد اجتماع أسبوعي مع اللجان المشكلة للبت الفني لملفات التصالح وتقارير السلامة الإنشائية للمباني.

ودعا المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية، إلى الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، واتخاذ الإجراءات ضدهم.