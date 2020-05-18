شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: 300 جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحل الذي أمامنا الآن لمواجهة فيروس كورونا هو تطبيق إجراءات احترازية مشددة في الحياة الطبيعية، مثلما يتم تطبيقها الآن في المصانع، مشددا على أن ارتداء الكمامة سيصبح إجباريا في وسائل المواصلات العامة والمصالح الحكومية والأماكن المغلقة، ومن يخالف ذلك ستوقع عليه العقوبات المالية الفورية، وهناك قانون معروض على مجلس النواب يتضمن هذه العقوبات، وقد يشمل القانون عقوبة الحبس، لكن المؤكد العقوبة المالية بخصوص هذا الشأن وهي معروضة على مجلس النواب 300 جنيه كل مرة ووارد زيادتها.

أضاف المتحدث خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الحكومة اتجهت الآن للكمامات التي تٌصنع من القماش ومصانع الملابس متوقفة عن الإنتاج الطبيعي لها، وتم تحويل خطوط الإنتاج للكمامة القماش بمواصفات موضوعة من وزارة الصحة خاصة بالسمك والأصابع، والمصانع التي وافقت على المواصفات بدأت في الإنتاج، وسعرها لن يتجاوز 5 جنيهات للكمامة الواحدة، ويمكن استخدامها لمدة شهر ويتم غسلها وتعقيمها ولبسها مرة أخرى.