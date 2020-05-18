شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيزة" تنفذ حملة توعية للمواطنين باستخدام سيارات تجوب شوارع المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت محافظة الجيزة بسيارات تحمل مكبرات صوت بعدد من أحياء ومدن وقرى المحافظة، لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من عدوى فيروس، ومناشدتهم البقاء فى المنازل والحرص على ارتداء الكمامات إذا خرجوا للضرورة القصوى.

ووفر حى شمال الجيزة سيارات لتجوب شوارع الحى للتوعية لمجابهه فيروس كورونا وتوعية المواطنين بالإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها، وشملت حملة التوعية شوارع العامل الأول وشارع حجازى وشارع عبد النعم إسماعيل شوق الخضار وشارع الجامع وشارع جامع الصلاح وشارع البصراوى، وتضمنت رسائل التوعية أهمية التباعد بين الأفراد وارتداء الماسكات والبعد عن التجمعات والازدحام وأهمية غسيل الأيدى باستمرار ومع الالتزام فى المنازل.

كما وفر مركز ومدينة البدرشين برئاسة اللواء محمد كمال بهلول، سيارات لتوعية للمواطنين تجوب شوارع مركز ومدينة البدرشين وحثهم على لبس الكمامات وطرق النظافة والابتعاد عن التجمعات والالتزام بالمنازل.

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ونفذ مركز ومدينة أوسيم برئاسة اللواء أيمن السعيد، حملة توعية للمواطنين، حيث قامت الوحدة المحلية بقرية البراجيل، وفريق العمل الميدانى بالوحدة، بأعمال التوعية، بالدفع بسيارة تجوب الشوارع لتوعية المواطنين بنطاق الوحدة باتباع الإرشادات والإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وذلك على مستوى الوحدة.

وطالبت المحافظة المواطنين عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى مع ارتداء الكمامات وقت الخروج، مع عدم مصافحة الآخرين والحرص على وجود مسافات كافية بينهم وبين الآخرين، وكذلك الالتزام بغسيل الأيدى بالصابون من وقت لآخر والتوجه إلى أقرب وحدة صحية حال ظهور أى أعراض للإصابة بفيروس كورونا.

وفى السياق واصلت محافظة الجيزة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشى فيروس كورونا وذلك من خلال إطلاق حملات تعقيم على مستوى الأحياء والمراكز حفاظا على سلامة المواطنين، شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة، وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا.