شكرا لقرائتكم خبر عن شديد الحرارة.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لطقس الثلاث أيام المقبلة، حيث تتواصل الموجة الحارة على سائر أنحاء البلاد وتتصاعد درجات الحرارة العظمى على القاهرة لتصل إلى 41 ،42، 43 على التوالي.

وعن طقس اليوم الاثنين، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على كافة الأنحاء.

والطقس ليلاً لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد. وتشهد البلاد أمطار متوسطة رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50% تقريباً) قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة من اليوم.

ويشير الخبراء إلى أن السواحل الشمالية تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط فيما تتأثر القاهرة وباقى الأنحاء بامتداد منخفض السودان.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة «41– 25»، الإسكندرية «34– 23»، قنا «43- 27»، الأقصر «43 – 27»، أسوان «43– 28».

وتستمر الموجة الحارة الثلاثاء ليسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

والأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على بعض المناطق على شمال وجنوب الصعيد. والرياح نشطة على القاهرة، معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

Advertisements

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «42– 25»، الوجه البحرى «41– 24»، السواحل الشمالية الغربية «36 – 23»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «38 – 23»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38 – 26»، شمال الصعيد «43 – 29»، جنوب الصعيد «44 – 30» درجة مئوية.

ويتواصل ارتفاع درجات الحرارة الأربعاء ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء. والأمطار خفيفة رعدية أحياناً على بعض المناطق على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على بعض المناطق على شمال وجنوب الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «43 – 27»، الوجه البحرى «42 – 26»، السواحل الشمالية الغربية «38 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «38 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «39 – 25»، شمال الصعيد «44 – 30»، جنوب الصعيد «44 – 31» درجة مئوية.