شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: 5 رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين في الخارج الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الطيران المدني مد جسرها الجوي، الإثنين، لتسيير 5 رحلات إستثنائية إلى كل من واشنطن وجدة والرياض لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة، إن شركة مصر للطيران سوف تسير وحدها 3 رحلات، حيث تسير الشركة غذا الإثنين رحلتين إلى كل من جده والرياض، فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولي في السادسة و40 دقيقة من صباح الغد الرحلة رقم ms982، والقادمة من العاصمة الأمريكية واشنطن.

واضافت المصادر أن شركة إيركايرو تسيير رحلتين لنفس المطارات السابقة وهي مطارات «الرياض وجدة» بالمملكة العربية السعودية، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد على أن يتم حجز العائدين بأماكن العزل، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.

كانت سلطة الطيران المدنى أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت عن وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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