شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتفقد تجهيز المركز المدني المخصص لعزل مصابي كورونا في «شكشوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، مساء الأحد، أعمال تجهيز مركز التعليم المدني التابع لمديرية الشباب والرياضة بقرية شكشوك مركز أبشواي، تمهيدًا لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» من الحالات البسيطة إكلينيكيًا، طبقًا لبروتكول وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الأعمال تشمل تجهيز ٤٥ غرفة عزل صحي، بالإضافة إلى عيادة طبية ومعمل وغرفة للآشعة، لافتًا إلى أن مديرية الشؤون الصحية قامت بتوفير الأطقم الطبية من أطباء وممرضين، وكذا توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمتابعة الحالات المرضية.

وذكر المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ راجع مع الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، توافر جميع التجهيزات، وغيرها من مستلزمات المعيشة.