شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الناصري يصدر بيانًا بشأن سرقة مقره في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت أمانة الحزب العربى الناصرى بمحافظة البحيرة برئاسة إبراهيم جنيدى، الأحد، بيانًا بخصوص البلاغ المقدم من الحزب بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مقر الحزب.

وقال الحزب في بيانه: «الحزب العربى الناصرى بالبحيرة.. ما ضاع ولن يضيع حق وراءه مطالب.. في إطار مسعى الحزب لردع مغتصب مقر الحزب وسارق موجودات وأثاث الحزب والذى شرع في هدم المقر وإحداث تعديلات جوهرية فيه، كللت الجهود القانونية للحزب بإثبات هذه الوقائع، وصد أمر بضبط واحضار المتهم.. واليوم صدر أمر بحبسه احتياطيًا 4 أيام على ذمة التحقيقات.. بدأنا أول صولة قضائية ولن نرتاح حتى يسجن الغاصب ويعود مقر الحزب».

وأصدرت نيابة بندر دمنهور، برئاسة المستشار على عبدالبارى قرارًا بحبس المتهم في البلاغ رقم 3238 لسنة 2020، المقدم من الحزب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي باشرها محمد ناجى، وكيل النيابة، وتم توجيه للمذكور اتهامات «اغتصاب مقر الحزب الناصري، وسرقة أثاث وموجودات الحزب، والإتلاف العمد للمقر».

وقال المحامى رضا صالح، رئيس لجنة الشؤون القانونية في الحزب بالبحيرة، إن «أموال الأحزاب من الأموال العامة طبقًا للقانون رقم ٤٠ لسنة ٧٧ وتحميه المادة ١١٩عقوبات، وأن قيام المتهم بإتلاف المقر تعتبر جناية إتلاف مال عام مؤثمة بالمادة ٩١ عقوبات»، مؤكدًا أن «الحزب سيواصل مساعيه القانونية حتى ينال الجاني جزاؤه ويسترد الحزب حقوقه».