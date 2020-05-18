شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة بعد التعديل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة.

وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.

وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة بعد التعديل

وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة بعد التعديل

وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة بعد التعديل