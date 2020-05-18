شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان جداول امتحانات الثانوية العامة خلال ساعات، مشددا على أنه لن يكون هناك أي تغيير في مواعيد امتحانات الثانوية العامة الجديدة، والتي تم الإعلان عنها اليوم والتي من المقرر أن تبدأ يوم 21 يونيو المقبل بدلا من 7 يونيو المقبل.

وقال «شوقي» في اتصال هاتفي مع برنامج «على مسؤوليتي»، مساء الأحد، إن امتحانات الثانوية العامة ستكون في مستوى الطالب المتوسط، مشيرا إلى أن هناك امتحانات استرشادية لتدريب الطلاب على طريقة الأسئلة.

وحول الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، قال الوزير إنه تم الانتهاء منها اليوم وسيتم إعلان النتائج عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وحول المشاريع البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادى، أوضح الوزير أنه تم تسليم 15 مليون مشروع حتى الآن، منوها بأن آخر موعد لاستلام المشاريع يوم الاثنين الموافق 18 مايو.

وفيما يتعلق بطلب المدارس الخاصة مصاريف العام الجديد، قال «شوقي» إن هذا الموضوع سيتم بحثه عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، مشددا على أن المدارس الحكومية تقدم الآن خدمة تعليمية مميزة.

Advertisements