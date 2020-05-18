شكرا لقرائتكم خبر عن «احمي نفسك واحمي غيرك».. مبادرة لبيع الكمامات بأسعار مخفضة في سوهاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «احمي نفسك.. احمي غيرك»، دشن عدد من شباب التجار بمدينة طهطا في شمال محافظة سوهاج، مبادرة لبيع الكمامات بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال محالهم التجارية، خاصة مع زيادة الطلب عليها بين أهالي المركز والمدينة بعد ظهور حالات متعددة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة حالتين بالفيروس بدائرة مركز طهطا.

وقال عبدالعزيز مهران، 29 سنة، مؤسس المبادرة بمدينة طهطا، إن المبادرة إستهدفت دعم الدولة في الإجراءات الإحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، خاصة مع تزايد حالة الإصابة والوفاة بالفيروس داخل المحافظة، وإقبال المواطنين على شراء الكمامات للوقاية، ولكن جشع التجار والشركات العاملة في المجال منعهم بعد وصول سعر الكمامة الواحدة إلى 8 جنيهات و10 جنيهات.

مبادرة إحمي نفسك وإحمي غيرك في سوهاج

أضاف أن المبادرة تتيح بيع الكمامات بسعر 2 جنيه فقط للقطعة الواحدة، ووجدت عند طرحها إقبالا كبيرا من أصحاب المحال، والأنشطة التجارية، والصيدليات بالمدينة على المشاركة فيها حتى وصل عدد المنافذ التجارية المشاركة في المبادرة إلى 38 منفذا لأنشطة تجارية متنوعة، ويتم شراء الكمامات بسعر جنيهان ونصف من المورد، وبيعها للجمهور بسعر جنيهان فقط، وتحمل المشاركين في المبادرة لفرق السعر.

عبدالعزيز مهران، أحد شباب المبادرة

وأشار إلى القيام بالترويج للمبادرة من خلال صفحات مواقع التواصل الإجتماعى، حيث لاقت المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء بعد تحديد المنافذ المشاركة فيها، كما لاقت إقبالا من التجار على المشاركة دعما لصحة أبناء المدينة.

وحرصا على عدم تفشى فيروس كورنا داخل مدينة طهطا، أكد «مهران» على العمل على تطوير المبادرة في المستقبل بتوفير المطهرات أيضا بأسعار مخفضة بعد نجاح بيع الكمامات، والتى يجرى تقديم عدد منها بالمجان لعمال النظافة والباعة الجائلين بشوارع المدينة.

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مبادرة إحمي نفسك وإحمي غيرك في سوهاج

مبادرة إحمي نفسك وإحمي غيرك في سوهاج

مبادرة إحمي نفسك وإحمي غيرك في سوهاج

مبادرة إحمي نفسك وإحمي غيرك في سوهاج