شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: بدء امتحانات الدبلومات الفنية العملية 27 يونيو.. والنظرية 25 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد الامتحانات العملية والتحريرية للدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ بعد تعديلها. وأكدت الوزارة بدء الامتحانات العملية السبت 27 يونيو المقبل وتنتهي يوم الاثنين 20 يوليو. وتبدأ الامتحانات النظرية السبت 25 يوليو وتنتهي الخميس 13 أغسطس، وتتخللها إجازة عيد الأضحي المبارك. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 12,229

تعافي 3,172

وفيات 630

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