شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعيد 595 مواطنًا من العالقين في السعودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الهجرة أنه إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران، فقد وصل إلى مطار برج العرب، الأحد، 298 مواطنًا مصريًا من العالقين في السعودية على رحلة قادمة من جدة، كما وصل إلى نفس المطار 297 مصريًا من العالقين هناك أيضًا على متن رحلة قادمة من الرياض، وقد تم نقلهم جميعًا إلى الأماكن المخصصة للحجر الصحي وفق الإجراءات الاحترازية المعلنة.
وتضم اللجنة في خطتها بالمرحلة الجديدة المقبلة عودة عدد من الشرائح وهي: الحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، وكذلك منتهي العقود، على أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لعدد من الرحلات المخصصة لهذه الشرائح فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة لعودتهم.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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