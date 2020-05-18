شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص ألقى «مولوتوف» على كنيسة في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه في تمام الساعة الثالثة فجر السبت، ألقى شخص مترجل زجاجة مولوتوف على كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بغبريال في الإسكندرية. وأوضحت الكنيسة، في بيان، مساء الأحد، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو أية تأثيرات على مبنى الكنيسة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب الواقعة، كما سجلت كاميرات مراقبة الكنيسة تفاصيل الواقعة بالكامل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 12,229

تعافي 3,172

وفيات 630

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