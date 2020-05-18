شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"صيادلة القاهرة" يطلق مُبادرة لإعادة أعضاء النقابة العالقين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور عمرو مغربى، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، إنه أطلق مبادرة خاصة بمساعدة الصيادلة المُغتربين العالقين بالخارج، فى العودة إلى مصر، مشيرا إلى أنه رغم الظروف الحالية وتعليق خطوط الطيران، إلا أنه تمكن من الاتفاق مع شركات للطيران الخاص، لتأجير الخدمة للصيادلة وذويهم للعودة.

وأضاف المغربى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، وبالفعل تمكنا من الاتفاق لإجراء رحلتين من جدة والرياض، كل طيارة يمكنها نقل 180 فرد، وجمعنا حتى الآن 193 فردا بالرياض، وفى جدة 170 آخرين، وسيتم إعادتهم فور الإنتهاء من الاجراءات اللازمة، بالتزامن مع تنسيق عمليات الحظر الصحى لهم، لافتا إلى أنه فى كل دولة يتم تجميع عدد من الصيادلة بها يمكن تكرار الأمر معهم.

وأشار إلى أن الخدمة فى الأساس مقدمة للصيادلة وذويهم، إلا أن بعض الصيادلة أشاروا إلى رغبة أطباء فى العودة معهم، وسيتم إعادتهم أيضا، مشيرا إلى أن ذلك يساعد الدولة فى إعادة المغتربين، دون أى تكلفة للدولة، وذلك من خلال تقسيم سعر الرحلة على أعداد الراغبين فى العودة إلى مصر، مع الالتزام بشروط وقوانين الدولة من تطبيق العزل لمدة 14 يوما.

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من ناحية أخرى، كانت قد أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر، خطابا إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لموافاة النقابة أولا بأول، ببيانات الصيادلة الذين توفوا بفيروس كورونا والمصابين أيضا ليتثنى للنقابة تقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.

وأكدت النقابة على حرصها على تقديم الدعم النقابى لأعضائها ومساندتهم فى ظل هذه الظروف، ومجابهة انتشار فيروس كورونا.

كما ارسلت النقابة خطابا أيضا للنقابات الفرعية لسرعة التواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة لموافاتها بأسماء الصيادلة المتوفين والمصابين بكورونا.