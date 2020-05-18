شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يشيد بـ "هشام طلعت مصطفى" عقب التبرع لمستشفى وادي النيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، في المبادرة التي أطلقها الإعلامي عمرو أديب للتبرع لعلاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل، معلنًا عن تبرعه بـ 2 مليون جنيه.
وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه يتمنى من الله أن يزيل غمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مضيفًا: "ربنا يحمي مصر ويحافظ على مصر.
وأضاف " فيه صديق ليا من الإمارات رافض يذكر اسمه كلمني وبلغني أن أبلغ حضرتك تبرعه بـ 15 مليون جنيه، ده من أشد المحبين لمصر". وواصل: "ده رجل أعمال وله أعمال كبيرة في مصر "
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