شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تبدأ اليوم صرف مساعدات برنامج "تكافل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الاثنين، صرف مساعدات المستفيدين من برنامج "تكافل" والذين يبلغ عددهم حوالى 2 مليون أسرة بقيمة إجمالية 920 مليون جنيه، من خلال 4 آلاف مكتب بريد على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كما يستمر أيضاً فى الصرف خلال هذه الفترة مستفيدو "كرامة" الذين لم يقوموا بصرف مستحقاتهم.



وتتابع نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعى عملية صرف مساعدات برنامج كرامة التى استمرت على مدار يومى 16 و17 مايو، وذلك وفق الخطة التى اعتمدتها الوزيرة لصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامه لشهر مايو لمراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات حيث يبلغ عدد مستفيدى كرامة حوالى مليون و166 ألف مستفيد بإجمالى قيمة حوالى 524 مليون جنيه.

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وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم.



جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالى 3 ملايين أسرة بما يشمل حوالى 12 مليون فرد ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر حوالى مليار و445 مليون جنيه.