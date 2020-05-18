شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: طرح المرحلة الثانية من الكوبونات السلعية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة طرح المرحلة الثانية من الكوبونات السلعية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتى "الجملة" مرة أخرى، تعظيماً لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعى بين المواطنين وبعضهم البعض؛ وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بتكرار تجربة الكوبونات السلعية مرة أخرى بمناسبة عيد الفطر المبارك حيث يمكن استخدامها كزكاة لعيد الفطر تعظيماً لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعى بين المواطنين وبعضهم البعض، حيث طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية ما يقرب من 26.375 كوبون خلال الفترة من 23 إبريل 2020 حتى 11 مايو 2020، ووصلت مبيعاتها إلى مليون و500 ألف جنيه.

واستعرض المصيلحى فى تقرير تلقاه من اللواء احمد حسنين رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن ما زال هناك طلب مستمر من المواطنين القادرين لشراء الكوبونات السلعية وتوزيعها على المواطنين غير القادرين وصرفها من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية.