السفير المصرى يؤكد لوزير الدفاع العراقى وقوف حكومة وشعب مصر مع العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير المصرى فى العراق علاء الدين عبد المنعم، وقوف حكومة وشعب مصر مع حكومة وشعب العراق. وذكر بيان لوزارة الدفاع العرقية - تلقته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا " - أن وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، التقى اليوم الأحد، بمكتبه في مقر الوزارة، سفير مصر في العراق علاء الدين عبد المنعم موسى، الذى قدم التهاني للوزير بمناسبة تعينه في منصب وزير الدفاع، مباركا لشعب وجيش العراق شهر رمضان الكريم، معبراً عن وقوف حكومة وشعب مصر مع حكومة وشعب العراق.

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