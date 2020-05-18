شكرا لقرائتكم خبر عن 13 محورا رئيسيا ترصد جهود جامعة القاهرة فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل جامعة القاهرة جهودها فى مكافحة فيروس كورونا المستجد من خلال اللجنة العلمية المشكلة والعمل على متابعة الأبحاث الدولية، وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة لجهود اللجنة العلمية برئاسة الدكتور محمد الخشت لمكافحة فيروس كورونا :-

1- جامعة القاهرة الأولى على مستوى مصر فى الأبحاث المنشورة دولياً عن فيروس الكورونا

2- نشر 18 بحثا من 55 بحثاً مصريّا أى بنسبة 32%

3- 8 تجارب سريرية مسجلة من 33 دراسة.

4- بادرت الجامعة بتقديم بروتوكول علاجى لتجريبه يعتمد على دواءَيْن متوافرَيْن بالسوق بتكلفة قليلة

5- جامعة القاهرة بادرت بدراسات مستفيضة فى مجال النمذجة الحاسوبيّة الكيميائيّة لدراسة تأثير العقاقير المختلفة على الفيروس

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6- قيام الدكتور عبده الفقى أستاذ مساعد الفيزياء الحيوية، بعدد كبير من الأبحاث والدراسات على أدوية موجودة بالفعل لإعادة توجيهها لعلاج كورونا، وعلى رأسها عقار "الرمدسيفير"

7- تحكيم أكثر من 28 مشروعاً في وقت قياسي وجاري اختيار العدد النهائي من المشروعات الفائزة وتمويلها بأكثر من 5 ملايين جنيه.

8- إعداد مرجعٍ أكثر من ألف صفحة بملخصات بحثية لمعظم التطورات منذ ظهور الفيروس في مطلع العام وحتى نهاية شهر أبريل

9- مراجعة أكثر من 150 دراسة سريرية (فى مراحل مختلفة) وتلخيص نتائجها فى جدول من 10 صفحات وفي وثيقة أكثر تفصيلاً قرابة 50 صفحة

10- إنشاء منصة إلكترونية تستخدم البرمجة الحاسوبية وتقنيات الذكاء الاصطناعي للإسراع بعملية تلخيص كل ما ينشر يومياً (حيث إن الدراسات المنشورة يومياً حول العالم تخطت الـ200 بحث كل يوم)

11- متابعة شراء وتوريد كل المعدات والكواشف والكيماويات اللازمة لقراءة الشفرة الوراثية لعينات الفيروس المعزولة من المرضى المصريين وتحليل هذه التتابعات الوراثية بالحاسب الآلى لتعيين أى تغييرات قد طرأت أو ستطرأ على الشفرة الوراثية

12- تقدم علماء اللجنة بعدة مشروعات سواء للمسح المناعى لمرضى كوفيد 19 أو للمسح المناعى لأعضاء الفريق الطبى أو لتعيين الشفرة الوراثية للڤيروسات المعزولة من مصر.

13- اعتماد تمويل هذه المشروعات من خلال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة برصد 10 ملايين جنيه (بعد تحكيمها ومراجعتها وإجراء التعديلات عليها).