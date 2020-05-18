شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لطلاب الثانوية: متضيعوش وقت قرارنا نهائى وسنراعيكم فى الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لأولياء أمور وطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، قائلًا "سمعنا كل وجهات النظر، وأصدرنا قرارا اتفقت عليه الدولة المصرية وهو نهائى ولن يتغير فيه أى شىء، وما تم إعلانه هو القول النهائى، والرسالة ألا نضيع الأسابيع المقبلة فى أفكار وطلبات جديدة".

وقال طارق شوقى، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "ياريت منضيعش وقت كتير فى الجدل، وإحنا محتضنين الطلاب بقالنا شهور.. واستنفذنا كل الضغط وما قلناه اليوم أقصى ما يمكن تقديمه، وبالتالى استغلوا الـ35 يوما المقبلة في المذاكرة".

وواصل: "إحنا نراعى الطلاب فى الأسئلة والتأمين والتعقيم فى ظل الظروف القائمة.. وما أعلناه منتهى، ولا يمكن حذف المواد التى لا تضاف للمجموع لأنها مواد نجاح ورسوب".

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وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الوزارة قدمت أقصى ما يمكن تقديمه من أجل مصلحة الطلاب، وفتحت أبوابا كثيرة أمام الطلاب لطمأنتهم.

وفيما يتعلق بتخصيص أتوبيسات عامة لنقل الطلاب، قال "شوقى": "يسأل فيها وزير النقل، ونحن والعالم يتحدث عن التعايش مع كورونا، لأنه مستمر لفترة طويلة.. وإحنا مش هنقفل ونعمل إجراءات استثنائية عام ونصف، ولازم نتعلم".

وذكر "شوقى" أن "اليوم آخر يوم لاستلام 15 مليون مشروع لطلاب الإعدادية، كما أن امتحانات أولى وثانية ثانوية انتهت بسلام وعدى منهم مليون و200 ألف وتم تصحيح نحو 70%"، مضيفًا: "طوال الوقت البعض مش عاوز أبحاث ولا امتحانات إلكترونية وكل حاجة لا، ولكن تمت"، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل معرض للمشاريع والأبحاث التى قدمها الطلاب.